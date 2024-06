Nadadora australiana Ariarne Titmus bate recorde mundial dos 200m livre

Na seletiva australiana de natação, Titmus terminou a prova em 1min52s23. Assim, derrubou a marca anterior, de 1min52s85, registrado pela compatriota Mollie O'Callaghan no último Mundial, no ano passado. O'Callaghan também estava na final com Titmus e bateu em segundo, também superando o recorde que era seu, com 1min52s48.