ESPORTE

Maior evento de MMA do Norte/Nordeste acontece até sábado (31) em shopping de Salvador

O Shopping Bela Vista, em Salvador, é sede, pela sexta vez consecutiva, do Qualify Combat, maior evento de MMA do Norte/Nordeste. A 14ª edição do evento esportivo acontece desta quinta (29) a sábado (31), com a participação de equipes baianas, nacionais e internacionais.