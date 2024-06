Manchester United anuncia 'barca' com seis jogadores; veja quem são

A direção do Manchester United anunciou nesta quarta-feira (5) uma lista de dispensas. Com o fim da temporada europeia, o clube inglês incluiu em sua "barca" os franceses Raphael Varane e Anthony Martial. A relação de jogadores que não seguirão no clube para a sequência do ano conta com seis atletas.