MUDANÇA

Manchester United demite Ten Hag e anuncia Ruud van Nistelrooy como interino

Ex-atacante assumirá o comando do time inglês

Estadão

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 16:54

Erik ten Hag deixou o Manchester United Crédito: Divulgação/Manchester United

Após um começo desanimador no Campeonato Inglês, o Manchester United anunciou a demissão do técnico holandês Erik ten Hag nesta segunda-feira. No cargo desde abril de 2022, o técnico chegou perto de ser dispensado pelo clube no meio da última temporada, mas foi mantido com a conquista da Copa da Inglaterra sobre o Manchester City. A decisão vem no dia seguinte a uma derrota do time para o West Ham, no domingo.

"Erik ten Hag deixou seu cargo como técnico do time principal masculino do Manchester United. Erik foi nomeado em abril de 2022 e levou o clube a dois troféus nacionais, vencendo a Copa da Liga Inglesa em 2023 e a Copa da Inglaterra em 2024. Somos gratos a Erik por tudo o que ele fez durante seu tempo conosco e desejamos-lhe tudo de bom para o futuro", informou o clube, em comunicado.

Durante sua passagem pelo clube, Ten Hag dividiu a opinião dos torcedores. Antes no Ajax, o técnico foi contratado pelo time inglês com a demissão de Ole Günnar Solskjaer, no fim de 2021. À época, o clube holandês figurava no topo da tabela do torneio de seu país e Ten Hag tinha prestígio em todo o continente europeu

Em Manchester, o técnico assumiu um elenco que contava com Cristiano Ronaldo entre suas estrelas. Mas o jogador português, ídolo do clube, foi perdendo cada vez mais espaço com a chegada do novo técnico. Poucos meses após a troca do treinador, o atleta anunciou sua ida ao futebol saudita e alfinetou o Ten Hag "Eu não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você", disse.

Nos mais de dois anos que passou no comando do United, o holandês esteve à frente do elenco 128 vezes. Conquistou 72 vitórias, obteve 20 empates e sofreu 36 derrotas. A título de comparação, o Ajax, nos quase cinco anos com o técnico, não chegou a esse número de partidas perdidas: foram apenas 29 em 215 jogos.

Nesta temporada europeia, o desempenho do United vem sendo ainda pior. Terminando 2023/24 em oitavo lugar no Campeonato Inglês, o time conseguiu apenas uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, na qual fez três partidas, todas terminadas em empate.

No Inglês na atual temporada, os resultados vêm sendo ainda piores. Em nove rodadas, o clube venceu apenas três vezes. Dois empates e quatro derrotas fecham a conta. Em 14º lugar na tabela, o time de Manchester vê o seu rival de cidade, Manchester City, assumir a liderança do torneio com 23 pontos.