FUTEBOL

Manchester United x Rangers: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo da Liga Europa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela 7ª rodada da competição

Os Reds querem se recuperar após a derrota por 3x1 para o Brighton, em casa, no último fim de semana, pelo Campeonato Inglês. Na Europa League, o time está invicto, com três vitórias e três empates. A campanha coloca o United na 7ª colocação, com 12 pontos.>

Já os Rangers estão em boa fase recente, com três vitórias seguidas em todas as competições. Na Liga Europa, o clube está logo atrás do United na tabela, com 11 pontos. Assim, um triunfo no Old Trafford pode colocar o time escocês à frente do adversário.>