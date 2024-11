ENTROU EM CRISE

Marcos Felipe comete falha bizarra, Bahia vacila e perde para o São Paulo na Fonte Nova

Rogério Ceni e jogadores foram alvo de protestos da torcida

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 23:31

Marcos Felipe lamenta após falha que culminou no gol do São Paulo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Bahia atravessa uma fase de turbulência sem fim no Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, na noite desta terça-feira (5), o tricolor até fez um bom primeiro tempo, com chances para abrir o placar, mas uma falha bisonha de Marcos Felipe foi o suficiente para colocar o rival no jogo e marcar o início da derrota por 3x0, na Fonte Nova, em um confronto direto entre clubes que brigam por uma vaga na Libertadores.

Aos 40 minutos da primeira etapa, o goleiro tricolor falhou ao sair jogando e deu um presente para Luiz Gustavo abrir o placar. No segundo tempo, Wellington Rato marcou mais um e Lucas Moura fechou a conta. Com o tropeço, o Esquadrão chegou ao quarto jogo sem vencer e estacionou nos 46 pontos.

O time baiano se mantém na 7ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro no complemento da rodada. Já o São Paulo abriu oito pontos do próprio Bahia e, com 54 pontos, é o 6º colocado. O próximo adversário do Esquadrão será o Juventude, fora de casa, neste sábado (9).

VACILOS

Em busca de um resultado positivo, Rogério Ceni cumpriu a promessa de mexer na equipe. Em boa fase, Luciano Rodríguez e Ademir entraram nas vagas de Thaciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Everaldo. O quarteto de meio-campo formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly foi mantido.

O time baiano começou a partida empurrando o São Paulo no campo de defesa. Na base da pressão, Luciano Rodríguez e Ademir criaram boas jogadas e quase abriram o placar logo nos primeiros minutos. O bom início contagiou a torcida na Fonte Nova.

O tricolor baiano era todo ataque. Cauly não conseguiu aproveitar a falha do defensor, mas ainda tocou para Jean Lucas, que pegou fraco na bola. Já Lucho experimentou chute direto em cobrança de falta e por muito pouco Rafael não aceitou um frango. A bola quicou e subiu. Na volta, o goleiro conseguiu mandar para escanteio.

Enquanto isso, o São Paulo apostava em toques rápidos para tentar encontrar brechas na defesa do Esquadrão. A primeira grande chance foi um chute de Lucas Moura, aos 24 minutos, que Marcos Felipe usou as pontinhas dos dedos para colocar em escanteio.

O Bahia deu uma segurada no ritmo e seguia melhor na partida. Mas bastou apenas uma falha para o tricolor ser castigado. Aos 40 minutos, Marcos Felipe errou de forma bizarra ao sair jogando com os pés e entregou a bola para Luiz Gustavo. Com o gol aberto, o volante só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Após o lance, a torcida tricolor se dividiu na Fonte Nova. Parte começou a vaiar Marcos Felipe, enquanto outra tentava abafar os protestos com palmas e incentivos ao jogador. Nos acréscimos, o Esquadrão teve a chance do empate, mas Rafael fez defesa milagrosa na cabeça de Juba e garantiu a vitória parcial da equipe visitante.

O tricolor voltou do intervalo com o mesmo time e não demorou muito para os protestos da torcida ganharem um novo alvo: o meia Cauly. O camisa 8 passou a ser vaiado a cada toque na bola. Apesar de não apresentar a mesma intensidade da primeira etapa, o tricolor quase chegou ao empate em cabeçada de Gabriel Xavier que Rafael fez nova boa defesa.

Em busca de uma reação, Rogério Ceni mexeu no time por atacado. Acevedo, Rafael Ratão e Everaldo entraram nos lugares de Jean Lucas, Cauly e Ademir, respectivamente. Cauly e Jean Lucas foram novamente vaiados na saída de campo. Mas, de novo, o ataque que brilhou foi o do São Paulo.

Aos 20 minutos, a defesa do Bahia dormiu, Luciano cruzou rasteiro e Wellington Rato completou para o gol: São Paulo 2x0. O meia são-paulino não marcava há um ano e três meses. Dessa vez, os protestos foram na direção do técnico Rogério Ceni.

Lucho lamenta, enquanto jogadores do São Paulo comemoram segundo gol Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com o São Paulo confortável no duelo, o Bahia rondava a área, mas tinha dificuldade para concluir em gol. Para piorar, quando chega ao ataque o time paulista tinha as melhores chances. O terceiro só não saiu no vacilo de Acevedo porque Luciano falhou na pontaria. Minutos depois, Nestor driblou Marcos Felipe e chutou quase sem ângulo. A defesa tirou em cima da linha.

Na reta final, o Bahia voltou a abusar das chances perdidas. Ainda deu tempo de Lucas Moura, aos 45 minutos, fazer o terceiro do São Paulo e dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x3 São Paulo - Campeonato Brasileiro (32ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas (Acevedo), Caio Alexandre (De Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão); Luciano Rodríguez e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius (Rafinha), Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis (Arboleda); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Liziero), Luciano (Nestor) e Lucas Moura; Ferreirinha (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Zubeldía.

Local: Fonte Nova

Gols: Luiz Gustavo, aos 40 minutos do 1º tempo, Wellington Rato, aos 20 do 2º tempo, e Lucas, aos 45

Cartão amarelo: Jean Lucas, Kanu, Gabriel Xavier (Bahia); Marcos Antônio, Sabino (São Paulo)

Público: 29. 599 pagantes

Renda: R$ 1.037.672,00

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)