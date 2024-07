FRUSTRAÇÃO

Marcos Felipe falha, Bahia leva empate aos 43 do 2º tempo e tropeça contra o Inter no Brasileirão

Tricolor perdeu dois pontos em casa e chegou a quatro jogos sem vencer na Série A

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de julho de 2024 às 22:05

Bahia vacilou no segundo tempo e ficou no empate com o Internacional Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia esteve perto de encerrar o jejum e voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro. Em uma noite de dois tempos distintos, o time controlou o Internacional e saiu em vantagem no primeiro tempo com gol de David Duarte, mas foi pressionado na segunda etapa e levou o empate aos 43 minutos. O colombiano Borré foi o responsável pelo 1x1 que deixou os tricolores frustrados na Fonte Nova.

A igualdade fez o Esquadrão abrir o returno da Série A com mais um tropeço em casa e ampliou para quatro jogos a sequência sem vencer na competição. O resultado da fase ruim já reflete na tabela. A equipe baiana soma 32 pontos e ocupa a 7ª colocação, fora da zona de classificação para a Libertadores.

O próximo compromisso do Bahia na competição será no domingo (4), contra o Fluminense, no Maracanã.

O JOGO

Com problemas por suspensões e lesões, Ceni mexeu no time. David Duarte ganhou a disputa e formou a dupla de zaga com Gabriel Xavier. Ainda na defesa, Juba voltou à lateral esquerda, enquanto Gilberto entrou na direita.

Já no meio-campo, Caio Alexandre voltou após suspensão pelo terceiro amarelo e teve as companhias de Thaciano, De Pena e Cauly. A grande novidade mesmo ficou por conta de Biel, que se recuperou de lesão no tornozelo e foi escalado junto com Everaldo no ataque.

O Esquadrão não demorou para mostrar as suas garras. Logo no primeiro minuto, Everaldo aproveitou a jogada construída por Biel e por muito pouco não marcou um gol de bicicleta. Apesar da boa chance, o Bahia não começou fazendo pressão sobre o adversário. Os primeiros minutos foram de jogo aberto, com as duas equipes tentando o controle através da posse de bola.

Se estava difícil pelo chão, a saída foi tentar pelo alto. Aos 12 minutos, De Pena cruzou falta lateral na área e David Duarte subiu mais do que marcador para completar de cabeça para as redes, abrindo o placar na Fonte Nova.

A vantagem deixou o Bahia mais confortável e o jogo perdeu um pouco de emoção. O time baiano tinha a partida controlada e travava disputas com o Colorado no meio-campo. Pelo lado esquerdo do ataque, Biel era quem mais levava perigo.

O tricolor chegou a marcar o segundo gol aos 37 minutos, mas a arbitragem anulou o tento por impedimento de Thaciano. A resposta do Inter veio em uma saída errada de Marcos Felipe que Valencia roubou a bola de Caio Alexandre e invadiu a área sozinho, mas acertou a trave.

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas com postura diferente. O Esquadrão passou a ser pressionado pelo Internacional. Em nova saída errada, o time gaúcho recuperou a bola na entrada da área, mas Borré escorregou e desperdiçou a chance.

Para mudar a situação, Ceni mexeu por atacado. Everton Ribeiro, Rafael Ratão e Iago Borduchi entraram nas vagas de De Pena, Biel e Thaciano, respectivamente. Com isso, Juba foi liberado para atuar na linha de ataque. As alterações não surtiram efeito imediato e o time seguiu sendo ameaçado de levar o empate.

A mudança que gerou mais expectativa aconteceu aos 21 minutos. Contratação mais cara da história do futebol nordestino, o uruguaio Luciano Rodríguez saiu do banco e entrou no lugar de Everaldo. Ainda buscando entrosamento com os novos companheiros, o atacante mostrou mobilidade, caindo pelas pontas e se posicionado como referência do ataque.

O tricolor, no entanto, seguiu com muita dificuldade na construção ofensiva, com muitos erros de passes e lançamentos. Para piorar, a fragilidade defensiva foi castigada. Aos 43 minutos do segundo tempo, Gustavo Prado chutou fraco e Marcos Felipe deu rebote nos pés de Borré. O colombiano só teve o trabalho de mandar para as redes e deixou tudo igual, frustrando a torcida que esperava a retomada dos triunfos.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Internacional - Campeonato Brasileiro (20ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte (Vitor Hugo) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano (Iago Borduchi), De Pena (Everton Ribeiro) e Cauly; Biel (Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Rochet, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabéi; Bruno Gomes (Rômulo), Bruno Henrique (Matheus Dias) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré, Valencia (Lucca Drummond) e Wesley (Hyoran). Técnico: Roger Machado.

Local: Fonte Nova

Gols: David Duarte, aos 12 minutos do 1º tempo, Borré, aos 43 do 2º tempo

Cartão amarelo: Gilberto (Bahia); Rochet, Bustos, Mercado (Internacional)

Público: 32.950 pagantes

Renda: R$ 1.012.621,50

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de São Paulo).