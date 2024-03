PARTIDA ELIMINATÓRIA

Marcos Felipe garante Bahia focado em duelo contra o Caxias: 'Jogo da nossa vida'

Esquadrão visita equipe gaúcha nesta terça-feira (12), em jogo único que vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Publicado em 11 de março de 2024 às 15:23

Marcos Felipe em entrevista coletiva do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia vive uma ótima fase na temporada, com seis triunfos consecutivos. A sequência dá confiança ao tricolor, diante de uma maratona de jogos decisivos. Três dias depois de vencer o Jequié pela partida de ida da semifinal do Baianão, é a hora de enfrentar o Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil. O encontro está marcado para a próxima terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Será um jogo único eliminatório, e quem vencer, avança.

"Jogo da nossa vida. Temos que encarar realmente como uma final de campeonato, porque não teremos outra oportunidade. Essa fase ainda é um jogo só, e nós não temos a vantagem do empate. Temos que encarar como uma final para sairmos classificados", disse Marcos Felipe, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (11).

Como citado pelo goleiro, o Esquadrão não terá a vantagem do empate fora de casa. Em caso de igualdade ao fim dos 90 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis. Algo que o jogador garante estar preparado. Marcos Felipe, aliás, já se mostrou decisivo no ano passado. Ele defendeu duas cobranças do Santos na Copa do Brasil 2023, garantindo o Bahia nas quartas de final daquela edição. O time, porém, parou diante do Grêmio.

"Nós nos preparamos de todas as formas nos treinamentos, seja no campo ou por vídeos, isso contribui bastante. Sabemos que qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Vamos procurar, de todas as formas, estar preparados fisicamente, psicologicamente, com tudo aquilo que o professor passa para nós", afirmou Marcos Felipe, que também defendeu o rodízio de atletas promovido pelo técnico Rogério Ceni, diante de tantas partidas em sequência.

"Estamos muito bem preparados. Nós estamos fazendo bastante rodízio para que todo o elenco esteja bem preparado, esteja bem psicologicamente, fisicamente. Isso tem sido bom, tem agregado para os nossos resultados", falou.

Dos seis jogos seguidos vencidos pelo Bahia, cinco foram na condição de visitante. A série invicta começou com a goleada por 4x0 sobre o Moto Club, na primeira fase da Copa do Brasil, e segue após o 1x0 sobre o Jequié, no último sábado (9). As outras vítimas foram Juazeirense (2x1), também pelo Baianão (1x0); e CRB e Ceará (2x1), pela Copa do Nordeste.

Apesar de comemorar o ótimo momento do Esquadrão, Marcos Felipe descartou um clima de favoritismo, e pediu atenção máxima no duelo contra o Caxias. Além da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, está em jogo uma premiação de R$ 2,205 milhões.

"Sabemos que temos que viver jogo a jogo. Temos um adversário muito difícil amanhã. Temos essa sequência de triunfos. Temos que estar preparados caso um dia chegue esse resultado adverso. Nem sempre dá para ganhar. Temos que estar preparados, mas vamos entrar confiantes para o jogo de amanhã, poder conseguir mais um triunfo e manter mais longínquo essa sequência de triunfos", comentou.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Marcos Felipe:

Rodízio no gol com Adriel

Temos encarado com muito respeito, decisão do professor Rogério de manter o rodízio. Cada um tem se preparado e tem procurado ajudar o Bahia da melhor maneira.

Necessidade do rodízio no elenco