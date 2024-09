INSATISFAÇÃO

Marinho critica arbitragem após revés do Fortaleza: 'Time do Nordeste não pode brigar por nada'

Resultado da partida, válida pela 19ª rodada, impediu o Fortaleza de voltar à liderança

Estadão

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 09:25

Marinho em Internacional x Fortaleza Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O atacante Marinho não escondeu a insatisfação com a atuação da arbitragem na derrota do Fortaleza para o Internacional, na noite desta quarta-feira, em jogo atrasado do Brasileirão. O jogador do time cearense sugeriu que sua equipe teria sido supostamente prejudicada pelo trio de arbitragem por ser do Nordeste.

"Time do Nordeste não pode brigar por nada, porque o sistema é f***", disse o jogador, ao fim da partida, vencida pelo Inter por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Marinho não entrou em campo, mas fez esta breve declaração para os repórteres presentes no gramado. O confronto foi apitado pelo árbitro Gustavo Ervino Bauermann.

O resultado da partida, válida pela 19ª rodada, impediu o Fortaleza de voltar à liderança do Brasileirão, superando o Botafogo. A equipe cearense estava com um jogo a menos na tabela e poderia alcançar os 51 pontos, contra 50 do rival carioca, se tivesse vencido em Porto Alegre.

O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda criticou a validação do segundo gol do time gaúcho, marcado por Gustavo Prado, aos 39 minutos do segundo tempo. O Fortaleza alega que houve falta sobre o zagueiro Brítez na jogada. Para piorar, o jogador foi expulso por reclamação.