Martine e Kahena vão mal no Mundial de Vela e adiam vaga olímpica

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze não avançaram à medal race e encerraram a participação no Mundial de Vela, em Haia, Holanda, com a 12ª colocação da classificação geral da categoria 49erFX. Com isso, não conseguiram assegurar a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.



Embora não tenham alcançado o objetivo em águas holandesas, Grael e Kunze têm outros caminhos para conseguir uma vaga para o Brasil no 49erFX. Os próximos eventos classificatórios serão os Jogos Pan-Americanos, que começam no dia 20 de outubro deste ano, e a Regata da Última Chance, marcada para abril de 2024.