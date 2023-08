Mateus Gonçalves ressalta boa fase no Vitória e elogia Condé

Peça importante desde que chegou no Vitória, o atacante Mateus Gonçalves ressaltou que sua passagem pelo Leão vem sendo uma das mais importantes de sua carreira. Aos 28 anos, o atacante veio do América-MG no final de junho e, em seis partidas disputadas, contribuiu com duas assistências. Uma contra a Chapecoense e outra diante do Novorizontino.



Em coletiva antes do duelo contra o Londrina na noite desta segunda-feira (8), pela 22ª rodada da Série B, Gonçalves ressaltou o bom momento que vem vivendo com a camisa rubro-negra e vê como uma das melhores em sua carreira até aqui.