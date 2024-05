FÓRMULA 1

Max Verstappen doa camisa autografada para ajudar vítimas no RS

Peça será leiloada no Bazaar For Good, que doará parte das rendas para as vítimas das enchentes no estado

Estadão

Publicado em 9 de maio de 2024 às 16:12

Max Verstappen usou a camisa durante o fim de semana do GP de Miami Crédito: YES Market Media/Shutterstock.com

Tricampeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen doou uma camisa autografada para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A blusa será leiloada no Bazaar For Good, um evento que arrecada fundos para causas humanitárias e que, em sua nova edição, doará parte da renda para o estado brasileiro.

O bazar foi fundado por Martha Graeef, amiga da namorada de Verstappen, Kelly Piquet - filha do também tricampeão mundial Nelson Piquet. O evento acontece neste fim de semana em Miami.

Kelly Piquet (ao centro) mostra a camisa de Verstappen que será leiloada Crédito: Divulgação/@thebazaarforgood

A meta é arrecadar 500 mil dólares em leilões de peças raras e exclusivas, para doações. Parte do lucro será revertido para as milhares de vítimas da tragédia que vem atingindo a maior parte das cidades gaúchas. Até o momento, segundo os dados da Defesa Civil do estado, foram registrados 107 mortos, 136 desaparecidos e 374 feridos.

A camisa de Max Verstappen possui detalhes especiais para o GP de Miami, como a bandeira dos Estados Unidos nas laterais. O holandês usou a peça durante o último fim de semana, quando foi disputada a etapa da Fórmula 1 na Flórida.

A prova, aliás, foi uma das poucas nesta temporada que não teve Verstappen na primeira colocação. Líder do campeonato, ele ficou em segundo lugar no GP, que contou com a vitória inédita de Lando Norris, da McLaren. Até então, ele havia vencido as corridas de Bahrein, Arábia Saudita, Japão e China, e abandonou na Austrália.