PARECIDOS?

'Mbappé e Rafael Leão têm minhas características', avalia reforço do Fluminense

Paulo Baya afirmou que rapidez, passada longa, acabamento são pontos que aproximam seu jogo dos craques do Real Madrid e Milan

Marina Branco

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 15:09

Paulo Baya se apresentando ao Fluminense Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

As características de Mbappé e Rafael Leão em um só jogador. Rapidez, passada longa, acabamento e tudo que torna os jogadores do Real Madrid e do Milan craques do jogo. Para o novo reforço do Fluminense, o atleta que reúne tudo isso é ele mesmo.

Em sua coletiva de apresentação ao Fluminense nesta quinta-feira (9), Paulo Baya, novo atacante do tricolor, chamou atenção com uma declaração interessante e nada modesta, comparando seu jogo ao de dois jogadores famosos.

“Hoje os jogadores que eu vejo com as minhas características são Mbappé e Rafael Leão, rápidos, com passada longa e o Mbappé principalmente que tem um bom acabamento”, afirmou. Além dos dois, ele citou Cristiano Ronaldo como grande inspiração de sua carreira.

Quem é Paulo Baya

Emprestado do Primavera-SP para o Goiás no ano passado, Paulo fez uma temporada com 19 gols, satisfazendo o torcedor. No entanto, neste ano, o Goiás decidiu fazer mais um empréstimo para o Fluminense.