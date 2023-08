A etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe foi emocionante até sua decisão. A final entre Gabriel Medina e Jack Robinson definiu o último classificado para o Finals, em Lower Trestles, na Califórnia, em setembro. O brasileiro levou a virada na disputa pelo título e a última vaga acabou com o australiano. O revés deixa o tricampeão mundial longe da Olimpíada de Paris, que já tinha Filipe Toledo, o Filipinho, garantido, e valeu vaga para João Chianca, o Chumbinho.

Medina chegou à final com duas vitórias e duas derrotas em confrontos com Robinson e a disputa pelo topo da última etapa regular do Circuito Mundial ficou para as últimas notas. Depois de passar bem por John John Florence, e chegar motivado à decisão, ele tinha 15.00 e liderava, mas acabou permitindo a virada, com o australiano fechando a disputa com 15.66.