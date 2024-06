Meia Ana Vitória sente dores e é cortada da seleção feminina de futebol

De acordo com a CBF, exames mostraram um lesão muscular no glúteo direito da atleta logo após a primeira partida com as jamaicanas, em Pernambuco. A avaliação do departamento médico da seleção é de que Ana Vitória não terá condições de se recuperar a tempo de entrar em campo nesta terça.