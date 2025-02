ENTENDA

Meia azul: onde surgiu o código secreto para corredores solteiros?

Entenda por que o traje de corrida virou código de flerte

Curiosamente, a procura por meias azuis tem se tornado cada vez mais popular. No Google Trends, plataforma que monitora buscas no Google, o termo "Meia Azul" registrou um aumento gradual a partir de 28 de janeiro, atingindo um pico em 2 de fevereiro. >

O código surgiu a partir do aplicativo de relacionamento Inner Circle. O conceito foi criado em outubro de 2024, após uma pesquisa da plataforma apontar que 89% dos corredores gostariam de identificar quem estava solteiro durante uma prova de rua.>

A cor foi escolhida com base na logo do aplicativo, que tem o azul em destaque. Quanto ao tom exato, fica a critério do corredor, pois isso não interfere na mensagem transmitida.>

No entanto, a proposta acabou ultrapassando o público-alvo inicial, tornando-se um tema amplamente comentado e impulsionando tanto a popularidade do aplicativo quanto o aumento das vendas de meias.>

Segundo reportagem do portal IstoÉ Dinheiro, a Lupo informou um crescimento de aproximadamente 40% nas vendas de meias esportivas azuis nas últimas duas semanas — influência direta ou não da nova tendência.Já a Netshoes registrou um aumento de cerca de 200% nas buscas por meias azuis entre os dias 2 e 7 de fevereiro, em comparação com a semana anterior.>

Muitos internautas foram surpreendidos pelo novo "código". Um usuário do X (antigo Twitter) comentou:"Descobri hoje, após um treino de 17 km, que existe um ‘Tinder do Ibirapuera’: quem corre de meia azul está no game. Minha esposa queria me matar, mas eu não fazia a menor ideia disso... Agora só meias pretas", comentou.>