CONFRONTOS DIRETOS

Melhor mandante do Brasileirão, Bahia terá sequência de dois jogos fora de casa

Tricolor enfrentará Palmeiras e Athletico-PR, respectivamente

Da Redação

Publicado em 5 de julho de 2024 às 14:11

Bahia precisa voltar a vencer fora de casa para se manter no topo do Brasileirão Crédito: Tiago caldas/EC Bahia

O triunfo por 2x0 sobre o Juventude, na noite desta quinta-feira, recolocou o Bahia no G4 do Campeonato Brasileiro e confirmou a boa fase do time na Fonte Nova. O tricolor venceu todos os sete jogos que fez em casa na Série A e ocupa o posto de melhor mandante do torneio. Mas, depois de fazer a festa com a torcida, a equipe baiana terá pela frente duas partidas longe dos seus domínios.

A sequência como visitante terá início neste domingo (7), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30. O duelo será um confronto direto dentro do G4, já que o alviverde está empatado em pontos com o Bahia e aparece uma posição acima por ter melhor saldo de gols.

Já na quarta-feira (10), o adversário será o Athletico-PR, na Ligga Arena. O time paranaense também briga na parte de cima da tabela. Diante da maratona de jogos, o técnico Rogério Ceni disse que ainda não definiu a estratégia para os jogos, mas afirmou que serão duelos complicados.

"No sábado, quando a gente treinar, vamos tentar ter uma noção do que fazer ou tentar recuperar melhor os jogadores, com análise da fisiologia. Às vezes a gente estica mais um jogador ou outro, mas buscando sempre um limite. Hoje é impossível responder sobre isso. Só vamos traçar uma estratégia de quem vai jogar no sábado mesmo. É muito difícil jogar nessa sequência a cada três dias, mas temos que nos virar para tentar resultados melhores fora de casa", disse ele.

O Bahia sabe que precisa voltar a vencer fora de casa para se manter no pelotão de frente. O tricolor conquistou apenas um triunfo longe de Salvador, contra o Botafogo, no Engenhão, na 5ª rodada. Por sinal, assim como foi contra o Botafogo, diante de Palmeiras e Athletico-PR, o Esquadrão atuará em gramados sintéticos. Apesar dos dois campos terem características diferentes, na visão de Ceni os jogos em sequência podem ajudar na preparação tricolor.