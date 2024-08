NA FONTE NOVA

Metrô vai ter horário ampliado por conta de Bahia x Flamengo

A CCR Metrô aumentará o número de viagens e o tempo de abertura das estações, com último embarque às 00h30

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 15:13

Estação de metrô Campo da Pólvora Crédito: Divulgação/CCR Metrô Bahia

Duas estações de metrô de Salvador alterarão seus horários de encerramento para atender às demandas do público que assistirá ao jogo entre Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (28). O jogo começará às 21h30, e as estações Brotas e Campo da Pólvora, mais próximas do estádio, terão seus embarques abertos até 00h30.

No caso de passageiros que utilizem o Bilhete Unitário do Metrô, a compra de passagens para acessar o estádio será feita diretamente nas catracas das estações, aproximando cartões de crédito, débito, smartwatches, pulseiras de pagamento, QR Codes do aplicativo Recarga Pay, ou até mesmo celulares habilitados com tecnologia NFC. Ao pagar, uma luz verde sinalizará a liberação da catraca. As passagens custam R$4,10.

Para os que têm o Cartão Integração do Metrô, a recarga pode ser feita por pix pelo atendimento virtual da CCR Metrô, acessado pelo número (71) 9688-0714, pelas carteiras digitais Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay ou Cittamobi, ou pelos postos de venda da rede.

Embarque CCR Metrô Crédito: Divulgação/CCR Metrô Bahia

A operação da CCR Metrô Bahia incluirá também um aumento no número de viagens conectadas às estações que atendem a Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Além do reforço na mobilidade, a segurança das linhas de metrô será reforçada com a presença de mais Agentes de Atendimento e Segurança, e por mais de 2 mil câmeras de segurança que monitoram as duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados.

Os equipamentos serão operados pelo Centro de Controle Operacional da concessionária que atende o Sistema Metroviário, além das Salas de Supervisão Operacional presentes em cada estação de metrô.

O restante das estações da rede de Salvador e Lauro de Freitas seguem com seus horários como de costume, realizando apenas desembarques após meia-noite.