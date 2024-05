Mike Tyson se recupera da úlcera e cutuca Jake Paul: 'Não preciso estar 100% para vencer'

Mike Tyson utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, para acalmar os fãs e garantir a realização da luta contra Jake Paul, em 20 de julho, no AT&T Stadium, em Dallas. O ex-campeão garantiu estar recuperado, após passar mal por causa de um úlcera durante um voo de Miami para Los Angeles, domingo à noite. Com náuseas e tontura, o ex-campeão precisou de cuidados dos paramédicos ainda no avião. Após a aterrissagem, o 'Iron Man', de 57 anos, foi levado a um hospital, onde realizou exames.