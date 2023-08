Vinicius Mingotti disputa com Everaldo a titularidade no ataque do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira

A disputa entre Everaldo e Vinicius Mingotti pelo posto de referência do ataque do Bahia está cada vez mais acirrada. Contra o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova, Mingotti foi o titular e anotou um gol na goleada por 4x0. Mais do que isso, colocou uma dúvida na cabeça do técnico Renato Paiva.



Desde o início da temporada a função de centroavante do Bahia ainda não encontrou um dono. Everaldo foi a grande aposta do Grupo City para o setor, assinou contrato válido por três anos, mas ainda não se firmou e chegou a revezar com Ricardo Goulart no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Por sua vez, Mingotti chegou para ser uma sombra após a aposentadoria de Goulart e tem início tímido no Esquadrão. O gol marcado contra o Bragantino foi apenas o segundo do jogador em 12 jogos. Ele também balançou as redes na derrota por 2x1 para o Fluminense, no Maracanã.

Apesar dos números, a titularidade de Mingotti na última rodada não foi uma grande surpresa. Dos 12 jogos que fez no Brasileirão, em seis ele começou de primeira. A maior sequência aconteceu entre a 11ª e a 14ª rodada. O atacante foi para o banco no empate sem gols com o Corinthians, mas voltou a barrar Everaldo no compromisso seguinte, contra o São Paulo, no Morumbi.

Everaldo é o artilheiro do Bahia no ano, com 14 gols, mas não caiu nas graças dos tricolores. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

De acordo com o técnico Renato Paiva, Mingotti e Everaldo possuem características diferentes e por isso tomou a decisão por deixar o segundo na reserva diante do Red Bull.

“Repetir a equipe nos entrega o conforto das ações automáticas dentro de campo. A questão de mudar uma ou outra peça, é por questão física ou estratégica. Foi por questão estratégica, pelo comportamento defensivo do Bragantino. O Mingotti dá opções que o Everaldo não dá nesse sentido. Foi apenas por isso”, analisou.

O trunfo para Everaldo na disputa é o fato dele ser o artilheiro do Bahia no ano. O centroavante marcou 14 gols em 44 jogos. Ele ainda contribuiu com quatro assistências.

Na Série A, ele soma três tentos em 17 partidas. Cauly, Mingotti, Kayky, Biel e Thaciano aparecem na sequência, todos com dois gols.

Para Vinicius Mingotti, a disputa por uma posição no ataque do Bahia tem sido encarada com naturalidade. Em entrevista recente, Rafael Ratão afirmou que, apesar de jogar pelos lados do campo, pode atuar centralizado, o que daria a Renato Paiva mais uma opção no setor.

"A disputa em nosso elenco é muito sadia. Todos buscam seu espaço com muito respeito aos companheiros e assim será até o final da temporada. Quem acaba saindo ganhando é o Bahia e o professor Renato Paiva, isso é o que importa. Toda vez que eu for acionado, darei o meu melhor", disse.

CRÍTICAS

O ataque do Bahia tem sido alvo de críticas dos tricolores. Sem ter um camisa 9 inquestionável, parte da torcida esperava a contratação de um centroavante na segunda janela de transferências, o que não aconteceu.

Em entrevista ao canal oficial do Bahia, o diretor de futebol, Cadu Santoro, explicou os motivos de não ter contratado um outro atleta para a função.

“Não só a posição de 9, como outras, temos um departamento de scouting, até agora liderado pelo Fabrício Souza, que trabalhava no Grupo há mais de três anos. E a gente vem olhando para o mercado, analisando as oportunidades. E chegou um determinado momento no mercado que entendemos que as opções do mercado teriam condições que não condizem com o que a gente entende que o atleta vale", afirmou