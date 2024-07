PARIS-2024

Ministra francesa dos Esportes nada no rio Sena antes da Olimpíada: 'Cumprimos nossa promessa'

A parte de natação do triatlo será disputada no local

Crédito: Ministério do Esporte da França

A ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, deu um mergulho simbólico no rio Sena neste sábado, numa tentativa de aliviar as preocupações sobre a qualidade da água antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris.