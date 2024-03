FUTEBOL

Ministro espanhol se solidariza com Vini Jr: 'Racismo é totalmente desprezível'

Antes de entrar em campo para ser capitão da seleção brasileira, nesta terça-feira (26), Vinícius Júnior recebeu o apoio de um membro do governo da Espanha. O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, se solidarizou com o jogador do Real Madrid e disse que o racismo "não tem lugar na sociedade espanhola".