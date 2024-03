SELEÇÃO BRASILEIRA

Dorival Jr. lamenta racismo contra Vini Jr: 'Mundo precisa ser mais igual e humano'

O técnico Dorival Júnior tomou as dores de Vinicius Jr. para si e pediu um basta, não apenas na Espanha, mas ao mundo. Vendo uma de suas jovens estrelas sofrendo por causa do racismo nos gramados espanhóis, o treinador da seleção brasileira cobrou punições exemplares das autoridades e fez uma apelo para que o planeta "seja mais igual e humano."

O atacante do Real Madrid chorou na coletiva desta segunda-feira antes do amistoso com a Espanha no Santiago Bernabéu e revelou que sente cada vez "menos vontade de jogar futebol." Um dos principais nomes da seleção brasileira, o jogador tem somente 23 anos e o jogo foi marcado justamente para mandar uma mensagem que não há espaço para discriminação e racismo no futebol.