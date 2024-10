NO URUGUAI

Ministro tenta vetar torcida do Botafogo de ir ao estádio em jogo contra Peñarol na Libertadores

Primeiro jogo da semifinal, no Rio de Janeiro, foi marcado por confusão

Estadão

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 16:45

Estádio do Peñarol será o palco do jogo de volta no confronto com o Botafogo Crédito: Reprodução/Peñarol

Nicolas Martinelli, ministro do Interior do Uruguai, fez um pedido à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para que a partida entre Botafogo e Peñarol receba torcida única no estádio, pois acredita que não há condições de segurança para os botafoguenses após os conflitos que ocorreram no Rio de Janeiro, na semana passada, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, vencida pelo clube alvinegro por 5 a 0.

Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, Martinelli reforçou a questão da segurança como o principal motivo para a determinação. "Diante dos incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro durante a partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón Del Siglo, na partida de volta em Montevidéu" disse o ministro, que ainda completou.

"Essa medida responde às razões de segurança e busca evitar novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes. O Ministério reafirma seu compromisso com a segurança em eventos públicos e garante que tomará todas as medidas necessárias para que o evento transcorra sem incidentes."

O Botafogo ainda não se pronunciou sobre o caso, mas deve orientar aos seus torcedores a não irem a Montevidéu devido temendo uma retaliação por tudo o que ocorreu no Rio de Janeiro, na semana passada. A Conmebol também ainda não emitiu nenhuma nota oficial sobre o caso.

O CASO

No dia 23 de outubro, torcedores do Peñarol protagonizaram cenas de violência na praia do Recreio dos Bandeirantes e vandalizaram veículos próximos ao local. Além disso, entraram em confronto com policiais militares e se desentenderam com comerciantes. Cadeiras e mesas de quiosques foram utilizados como armamentos por parte dos uruguaios. Um ônibus foi completamente incendiado na confusão. 21 homens tiveram prisão preventiva.

Durante o jogo, torcedores quebraram cadeiras do estádio Engenhão e se envolveram em conflitos com os agentes que trabalhavam pela segurança do local.