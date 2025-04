BRASILEIRÃO

Mirassol x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

A partida acontecerá no Estádio Maião, em Mirassol

Neste sábado (26), Mirassol e Atlético-MG se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio Maião, em Mirassol (SP), e será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).>

Onde assistir Mirassol x Atlético-MG ao vivo

Mirassol

O Mirassol vem de empate em 2 a 2 com o Juventude na última rodada e ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. O time paulista não perdeu nenhuma partida desde a estreia, com uma vitória e três empates nas últimas rodadas.>

Atlético-MG

O Atlético-MG, por outro lado, vive situação delicada, ocupando a 17ª colocação no Brasileirão, com apenas cinco pontos. A equipe mineira vem de sua primeira vitória no campeonato, vencendo o Botafogo por 1 a 0 no Mineirão. No entanto, o Galo tem vários desfalques importantes, incluindo Arana, Gabriel Menino, Igor Gomes, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Palácios.>