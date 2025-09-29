Acesse sua conta
Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares, o Amigão

Colegas de profissão manifestaram pesar pela perda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07:44

Paulo Soares, o Amigão
Paulo Soares, o Amigão Crédito: Reprodução

O jornalista Paulo Soares, conhecido carinhosamente como Amigão, faleceu nesta segunda-feira (29) em São Paulo, dias após completar 63 anos, no último dia 13.

Figura marcante da ESPN Brasil, Amigão dividiu por muitos anos a bancada do SportsCenter com Antero Greco, que morreu em maio de 2024 em decorrência de um tumor cerebral. O programa, lançado em 2000 durante as Olimpíadas de Sydney, segue até hoje como referência no jornalismo esportivo.

Em maio deste ano, Paulo Soares esteve internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia e chegou a enfrentar complicações. À época, em entrevista ao Portal Leo Dias, o apresentador tranquilizou os fãs ao afirmar que “após superar algumas complicações, continua se recuperando”. Apesar da vontade de retornar rapidamente ao trabalho, garantiu que estava sendo cauteloso e respeitando cada etapa do tratamento. Em declarações anteriores, em 2023, ele já havia revelado ter passado por seis procedimentos cirúrgicos na coluna.

Colegas de profissão manifestaram pesar pela perda. O jornalista Alex Tseng escreveu: "Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade". Já o comentarista Mário Marra destacou: "Inesquecível. Um craque em tratar com carinho as pessoas e um gigante no ar. Beijo, Amigão. Muito obrigado por tudo."

O velório acontece hoje, das 13h às 17h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, na capital paulista, conforme divulgado nas redes sociais.

