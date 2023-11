Mundial Sub-17: após revés, Brasil aplica 9 a 0 na Nova Caledônia

Kauã Elias. Crédito: Leto Ribas/CBF

A seleção brasileira se recuperou do revés contra o Irã na estreia - derrota por 3 a 2 - e aplicou 9 a 0 na Nova Caledônia, a maior goleada do país na Copa do Mundo Sub 17. A vitória nesta terça-feira (14), teve hat-trick (três gols) de Kauã Elias, dois de Rayan, e os demais tentos de Estêvão, Luighi, Vitor Reis e João Souza no Estádio Internacional de Jacarta (Indonésia).



O triunfo garantiu os três primeiro pontos do Brasil na competição e, de quebra, a vice-liderança do Grupo C. Os brasileiros voltam a campo na sexta (17), às 9h (horário de Brasília), contra a Inglaterra (9 pontos), líder da chave, para o último confronto da fase de grupos. O Irã (3) é o terceiro colocado, seguido por Nova Caledônia que ainda não pontuou.

O Brasil amassou o adversário no primeiro tempo: foram 45 finalizações contra zero do lado adversário. De tanto insistir, o Brasil abriu o placar aos 27 minutos, após Estêvão cobrar escanteio na medida para Rayan marcar de cabeça o primeiro gol dele no jogo. Onze minutos depois, Estêvão ampliou com um golaço de fora da área. A bola ainda desviou na zaga adversária antes de balançar a rede. E ainda deu tempo de Luighi fazer o terceiro da seleção aos 44 minutos, e o primeiro dele com a amarelinha.

Estêvão marcou um golaço de fora da área aos 11 minutos de partida no Estádio Internacional de Jacarta (Indonésia), válida pela segunda rodada da fase de grupos - Leto Ribas/CBF/Direitos Reservados

Após o intervalo, aos 25 segundo de bola rolando, Kauã Elias marcou de cabeça, após cruzamento de Estevão, aumentando a vantagem do Brasil para 4 a 0. Logo depois, aos cinco minutos, Rayan fez o quinto do país em bela cobrança de pênalti no canto direito do goleiro Kutran. E a chuva de gols continuou: aos 11 minutos, João Souza escorou a bola para o meio da área e Vitor Reis aproveitou e cabeceou certeiro, marcando o sexto gol do Brasil. Cinco minutos depois, João Souza arriscou de fora da área e aumentou o placar para 7 a 0.