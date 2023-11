Música, recordes e gol! Campeão da Série B, Vitória vence o Sport em jogo festivo no Barradão

Osvaldo, no centro, comemora o gol da vitória rubro-negra. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Em vermelho e preto, o clima de Carnaval nos arredores do Barradão ganhou as arquibancadas. No gogó de milhares de apaixonados, o grito de campeão era o hit mais entoado no estádio. Clube e torcida fizeram uma grande festa neste sábado (18) para comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro e o primeiro título nacional do Vitória, garantidos na rodada anterior da Série B.



Mosaico, fogos, sinalizadores e apresentações musicais fizeram parte do espetáculo. O grupo Malê Debalê levantou a galera com seus tambores e a banda da Polícia Militar da Bahia garantiu a sintonia entre os instrumentos de sopro e o canto da torcida nos hinos do Vitória e do Brasil.

A taça foi exposta no gramado antes da bola rolar, diante do maior público registrado no Barradão no ano. Os 28.372 torcedores pagantes presentes no estádio precisaram esperar mais de 90 minutos para ver a volta olímpica inédita.

Vitória vence o Sport no Barradão. Crédito: Arisson Marinho

Em campo, Vitória e Sport fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas o time pernambucano protagonizou as melhores oportunidades, desperdiçadas principalmente pelo atacante Labandeira. Vágner Love também arriscou e mandou por cima do travessão. O camisa 9 da equipe visitante virou desfalque antes do intervalo. Machucado, ele deu lugar a Peglow.

Na estreia do uniforme comemorativo preto e dourado, o Vitória também precisou mexer antes do planejado. Pelo mesmo motivo, Giovanni Augusto foi substituído por Wellington Nem. Com o reforço vindo do banco, o rubro-negro fez sua jogada mais perigosa da etapa inicial. Já nos acréscimos, o atacante invadiu a área, mas fez a bola subir mais do que deveria.

No segundo tempo, alguns dos destaques da campanha do Vitória chamaram a responsabilidade do jogo. Logo após o apito soar, Lucas Arcanjo fez bela defesa para evitar a comemoração de Negueba, e aos 18 minutos foi a vez de Osvaldo roubar a cena com um golaço. Ele recebeu passe de Rodrigo Andrade e bateu colocado: 1x0 no placar e explosão de alegria no Barradão. Aí foi contar os minutos para ver a taça da Série B ser erguida.

Vitória vence o Sport no Barradão. Crédito: Arisson Marinho

O resultado contra o Sport fez o Vitória alcançar seu melhor desempenho na história dos pontos corridos da Série B. O rubro-negro chegou a 72 pontos e superou a campanha de 2012, quando conquistou o acesso na 4ª colocação, com 71 pontos.

A despedida do Barradão em 2023 ficará na memória e no coração dos rubro-negros. O Vitória ainda tem um último compromisso na temporada. No próximo sábado (25), às 17h, o Leão cumpre tabela diante da Chapecoense, na Arena Condá. Vai entrar em campo mais uma vez, com a moral de campeão e o pensamento já na Série A.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Sport (Série B – 37ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheusinho; Dudu (Marco Antônio), Rodrigo Andrade (Gegê) e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Osvaldo (Mateus Gonçalves), Welder (Zé Hugo) e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Sport: Jordan, Eduardo (Ewerthon), Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Felipe (Ronaldo Henrique), Fabinho, Facundo Labandeira (Diego Souza) e Jorginho; Edilson Negueba (Edinho) e Vagner Love (Peglow). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Barradão

Gol: Osvaldo, aos 18 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Dudu, Rodrigo Andrade; Labandeira, Eduardo

Público: 28.372 pagantes