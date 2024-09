MELHOR TEMPORADA

Na ausência de Matheuzinho, Alerrandro vira esperança para o Vitória na Série A

Atacante é o jogador do Leão com mais participações diretas para gols no Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 05:00

Alerrandro é o líder em participações diretas em gols do Vitória em 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou aos treinos na quarta-feira (4) e iniciou a preparação para o jogo contra o Atlético-GO, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Matheuzinho ainda indisponível, a grande esperança para a equipe do técnico Thiago Carpini volta a ser aquele que é o homem-gol rubro-negro no ano. Entre altos e baixos, Alerrandro ressurge no Leão para ajudar na luta contra o rebaixamento.

Seguindo a previsão inicial do departamento médico do clube, Matheuzinho estaria recuperado de lesão na próxima quarta-feira, três dias antes do duelo contra o lanterna da Série A. Ontem, ele fez uma corrida no campo, acompanhado do fisioterapeuta Clicio Alves.

Pelo pouco tempo antes do confronto direto, a presença do meia no duelo torna-se incerta. Contra o Vasco, Carpini escolheu Carlos Eduardo para ocupar a faixa direita deixada por Matheuzinho, mas a lacuna pode ser preenchida por Alerrandro.

Sem a principal referência técnica no ataque, o camisa 9 pode tomar para si o papel de protagonista do Vitória na volta após a pausa da Data-Fifa. No Campeonato Brasileiro, o atacante é o jogador com mais participações diretas em gols pelo rubro-negro (nove ao todo), o 7º dentre todos os atletas da primeira divisão. Além dos cinco marcados e dos quatro passes para gol na competição, o centroavante também soma mais seis tentos e três assistências no ano.

Dentro do elenco do Leão, Alerrandro também lidera as estatísticas, sendo o artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols marcados, e o líder de participações diretas. No Campeonato Brasileiro, o atacante também sai na frente em outras métricas, como o total de finalizações por jogo (1,8), chutes certos por jogo (0,7) e grandes chances criadas (4). Além disso, é o jogador do time que precisa de menos tempo para marcar um gol, 295 minutos. O segundo da lista é o volante Willian Oliveira, com 367.

As 18 participações em gols em 2024 tornam a atual temporada a melhor da carreira do jovem atacante de 24 anos. Antes, o melhor desempenho de Alerrandro foi vestindo a camisa do Atlético-MG. Em 2019, foram 13 gols e uma assistência computada para o jogador. Entre as 23 partidas que o atleta jogou com a camisa vermelha e preta na Série A, em apenas duas ele não começou como titular.

Críticas da torcida

Apesar da eficiência do atacante, o jogador viveu altos e baixos em 2024. Mesmo tendo marcado dois gols nos últimos cinco jogos do Vitória na principal competição do ano e tendo participação importante no título do Campeonato Baiano, a temporada não foi só de elogios.

As críticas da torcida rubro-negra vieram junto a um longo jejum de Alerrandro. Entre a derrota para o Bahia pela Copa do Nordeste e o revés para o Corinthians na Série A, o centroavante ficou 16 partidas sem balançar as redes dos adversários. Neste período, apesar de ter contribuído com duas assistências e um papel tático importante na fase defensiva do time, a principal reclamação vinha pela falta de uma característica principal para aqueles que vestem a camisa 9, o gol.

Na época, a má fase rendeu comentários de incentivo do próprio Thiago Carpini, que defendeu o comandado e afirmou que apenas faltava o gol para o atleta recuperar a confiança e deslanchar.

“Tenho torcido para ele fazer um gol, para recuperar ele em definitivo. A ansiedade acaba atrapalhando. Converso com ele sobre o equilíbrio. O que me fez insistir foi não desistir de ninguém. É um cara muito comprometido. Faz tudo para a equipe, e agora precisa fazer para ele”, disse Carpini sobre a fase do atacante após a partida contra o Athletico-PR.