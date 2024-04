É HOJE!

Na Fonte Nova, Bahia e Vitória decidem o título de campeão baiano

Ba-Vi decisivo será disputado neste domingo (7), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de abril de 2024 às 05:00

Cauly e Matheusinho são destaques de Bahia e Vitória na final do estadual Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Pela quarta vez em 2024, Bahia e Vitória colocarão a rivalidade à prova. A partir das 16h deste domingo, os dois principais clubes do estado se enfrentarão, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. Após o último apito do árbitro, tricolores ou rubro-negros celebrarão a conquista de mais um título estadual.

Na decisão em 180 minutos, as equipes terão que usar estratégias diferentes para faturar a taça. Mandante do duelo, o Bahia começa a partida em desvantagem após ter perdido a ida por 3x2, no Barradão. Atual campeão baiano, o Esquadrão conquista o troféu no tempo normal se vencer por dois gols de diferença. O triunfo por um gol leva a definição para a disputa de pênaltis.

Apesar de ter vacilado no primeiro confronto e levado a virada após abrir 2x0 na casa do rival, o meia Everton Ribeiro se mantém confiante. Para ele, a força da torcida será importante para ajudar o time em campo. O Ba-Vi terá apenas os tricolores na Fonte Nova e todos os ingressos já foram comercializados.

“A torcida vem dando show, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, vi essa paixão. Isso nos motiva, poder, diante deles, levantar uma taça. Estamos empolgados, confiantes. Em nenhum momento, vamos deixar de acreditar nesse título. Por eles e por esse título que temos que trazer”, iniciou o camisa 10.

Principal contratação do Bahia na era com o comando do Grupo City, Everton Ribeiro terá a chance de conquistar o seu primeiro título pelo clube. Capitão da equipe, ele não foi tão bem nos clássicos contra o Leão, mas já sentiu o sabor de marcar um gol no Ba-Vi. Agora, o meia aposta em uma boa postura dos jogadores dentro de campo para fazer valer a força em casa e conseguir uma virada histórica.

“Acho que a semana vem sendo muito boa, desde o primeiro treinamento colocamos na cabeça que temos condições de reverter, estaremos de frente com a nossa torcida. A gente sabe que, jogando em casa, somos ainda mais fortes. É ter essa mentalidade vencedora, fazer o que a gente vem fazendo, que é manter a posse de bola, o controle do jogo, e impor o nosso ritmo. Temos que virar, sem desorganização, mas com muita intensidade e controle de jogo para fazer uma boa partida”, completou o atleta de 34 anos.

Setor cerebral do tricolor, o meio-campo é também o ponto de preocupação para o técnico Rogério Ceni. No confronto de ida, o comandante lamentou não ter peças para manter o nível e estilo de jogo da equipe na reta final das partidas. Ceni usou carência como justificativa para a derrota e avisou que o time deve voltar a sofrer nos 20 minutos finais.

Mesmo assim, a tendência é a de que o Bahia repita o seu meio-campo titular, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro. No ataque, Luciano Juba deve ser mantido ao lado de Thaciano, já que Everaldo se recupera de lesão e dificilmente será relacionado. Juba, aliás, ganhou elogios de Ceni após assistência no embate de ida.

Leão confiante

Enquanto o Bahia precisa correr atrás do prejuízo, o Vitória começará a partida um pouco mais confortável. O resultado positivo conquistado no primeiro encontro dá ao rubro-negro a vantagem de jogar pelo empate para ser campeão. Apesar da expectativa de ver o Leão marcando em linha baixa e jogando no erro do adversário, o técnico Léo Condé garante que o time não vai se agarrar ao regulamento e promete uma equipe agressiva na Fonte.

“O Vitória, mesmo jogando longe da torcida, não é reativo. Dentro do jogo, existem as alternâncias, em algum momento o adversário te joga para dentro do campo de defesa. Mas, de uma maneira geral, o que vamos tentar fazer no domingo é ser uma equipe equilibrada, tendo o placar que a gente construiu no primeiro jogo, mas é um placar mínimo. No todo, a decisão está aberta. O Vitória já apresentou em vários momentos que, mesmo jogando longe do Barradão, é competitivo. A gente sabe que a decisão está aberta, mas esperamos ser fortes e competitivos para conquistar um bom resultado e trazer o título”, analisou.

O treinador deve repetir a escalação do jogo de ida, com os volantes Dudu, Willian Oliveira e Rodrigo Andrade no meio-campo. Se conseguir levantar a taça, Condé somará mais um troféu pelo Leão. No ano passado, ele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.