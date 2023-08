Nadadores baianos se classificam para Sul-Americano Juvenil

Dois atletas baianos vão disputar medalhas nas águas abertas do Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos. Lízian Simões e Eduardo Mustafá, ambos do Yacht Clube da Bahia, foram convocados para integrar a Seleção Brasileira na competição, que será acontecerá entre os dias 21 e 27 de setembro, em Santa Fé, na Argentina.



As vagas foram conquistadas durante a 5° Etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, que ocorreu no último fim de semana, em Brasília. Lízian faturou o ouro da categoria juvenil da prova de 10km, além de ficar em 4º na classificação geral. Com isso, garantiu presença nos 7,5km do Sul-Americano, entre os nascidos em 2006/2007. A baiana ainda terminou na terceira posição nos 5km, sendo a 7ª no geral.