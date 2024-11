FUTEBOL

'Não abandonem a Seleção Brasileira': Marquinhos faz apelo antes de jogo contra o Uruguai em Salvador

Capitão pediu apoio do torcedor em momento instável da Amarelinha nas Eliminatórias

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 18:52

Marquinhos em entrevista coletiva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Antes da Seleção Brasileira neste domingo (17), no Barradão, o zagueiro Marquinhos, capitão da equipe, fez apelo à torcida. Em meio a uma situação de desconfiança, com o time de Dorival tropeçando contra a Venezuela em empate na última rodada das Eliminatórias, o jogador pediu a força dos que torcem pela seleção contra o Uruguai na Fonte Nova, às 21h45, na próxima terça-feira (19).

"Não abandonem a Seleção Brasileira. É o meu terceiro ciclo para Copa do Mundo e eu posso dizer, com toda certeza, que todos que vêm vestir essa camisa estão vindo com muita fé, esperança e dignidade. Às vezes, o resultado não vem. É difícil viver os momentos de desilusão, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade", reafirmando o compromisso do elenco para representar o Brasil no futebol.

Na tabela das Eliminatórias, o Brasil ocupa a quarta colocação, atrás de Argentina, o próprio Uruguai e a Colômbia. Neste ano, além de tropeços contra seleções como Venezuela e Paraguai, a seleção acabou eliminado da Copa América de maneira precoce nas quartas de final para o seu próximo adversário. Marquinhos reconheceu os problemas e disse que houve erros no período.

"Alguns erros aconteceram, aconteceram até no começo do ciclo neste ano, quando houve muitas mudanças de jogadores e de comissão. No entanto, acho que a gente está aprendendo com os erros. Essa estabilidade te traz essa segurança para que você possa errar, aprender com o seu erro e corrigir na frente. A gente vem mostrando cada vez mais as correções dos erros e a afirmação naquelas coisas já fazíamos bem", disse ele, celebrando a permanência de Dorival como técnico ao longo de 2024.

Antes da chegada do atual treinador, a seleção se viu em uma confusão em 2023, quando foi comandada inicialmente por Ramon Menezes e, depois, por Fernando Diniz. Os comandos eram temporários enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguardava o aceno positivo de Carlo Ancelotti, técnico no Real Madrid. O italiano nunca veio e Dorival ganhou a oportunidade. Marquinhos falou sobre o processo de aprendizado do treinador no cargo.

"O Dorival e o seu estafe vêm entendendo cada vez melhor como funciona aqui a seleção brasileira, como funciona todos esses jogos, toda essa dinâmica, todas essas copas, as eliminatórias. Eu acho que isso vem dando uma casca para o grupo, para eles. É muito importante para que a gente consiga os nossos objetivos", completou, confiante de que o Brasil vai evoluir na tabela e dentro de campo.