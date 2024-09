VEJA OS NÚMEROS

Não falta apoio: Bahia ultrapassa marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2024

Esquadrão é dono da quarta maior média de público do futebol brasileiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 08:22

Tricolor alcançou a marca pelo segundo ano consecutivo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Se dentro de campo o Bahia tem feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, fora dele a torcida tricolor também está fazendo bonito. Pelo segundo ano consecutivo, o Esquadrão ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores no estádio. A conta leva em consideração a soma de todos os públicos pagantes da equipe.

O feito foi conquistado durante o triunfo por 1x0 sobre o Criciúma, na noite deste domingo (29), quando 24.884 torcedores pagaram ingressos para acompanhar o confronto na Fonte Nova. Com o público, o Bahia alcançou o total de 1.016.837 torcedores na temporada. Os dados são da página “Ranking da CBF”.

Por sinal, em 2024 a marca foi conquistada com um jogo a menos do que no ano passado, quando o clube baiano precisou de 31 partidas para superar 1 milhão em público pagante, o que mostra a força da torcida na Fonte Nova. O Bahia é o dono da quarta maior média do país, com 33.895 torcedores por jogo, na frente de equipes como Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que disputam o título da Série A.

O Flamengo lidera a estatística, com média de 51.554 pagantes por duelo, seguido por São Paulo (46.058) e Corinthians (41.911).

“No todo [a presença da torcida] faz muita diferença. O torcedor que vem pra Fonte Nova tem muita influência na postura do time, de jogar dentro de casa, muita representatividade nessas 10 vitórias em 14 jogos. É uma campanha acima de 75%, o que é relevante para jogos em casa, nossa campanha fora é que é abaixo, fora do padrão que se estabelece para brigar pela ponta do campeonato. Os jogos em casa são preponderantes pela força da torcida, foram 24 mil, 25 mil que cantaram o jogo todo [contra o Criciúma] e incentivaram o time. Claro que quanto mais gente melhor, mas independente disso, quem venha ao estádio que tenha o espírito de carregar o Bahia. Essa é a função de uma torcida, e a nossa exerce muito bem”, analisou Rogério Ceni.

Torcida tricolor tem feito a festa nos jogos do Bahia na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Para se ter uma ideia, os cinco maiores públicos da equipe baiana na temporada ultrapassaram os 45 mil pagantes. O maior deles aconteceu na derrota por 2x1 contra o Cuiabá, no primeiro turno do Brasileirão, quando 48.267 estiveram na Fonte Nova.

Já no triunfo por 2x1 no clássico contra o Vitória, na primeira fase da Copa do Nordeste, 48.184 tricolores marcaram presença. Completam o top-5: Bahia 1x1 Vitória (47.634 pagantes, na final do Campeonato Baiano), Bahia 2x1 Sport (46.105 pagantes, pela Copa do Nordeste) e Bahia 2x0 Vitória (45.123 pagantes, pelo Brasileirão).

O Esquadrão tem ainda mais cinco jogos em casa até o fim da temporada para melhorar o próprio desempenho. O primeiro deles será no próximo sábado (5), contra o Flamengo, às 19h, na Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

HISTÓRICO

Essa é a quarta vez na história que o Esquadrão coloca mais de 1 milhão de pagantes no estádio. Além da temporada passada, quando os borderôs registraram a presença de 1.061.356 torcedores durante todo o ano, as outras duas vezes aconteceram em 1986 (1.041.780 pagantes) e 1999 (1.014.209 pagantes).

O sócio-torcedor do Bahia tem papel fundamental para elevar a média de público do clube. Dos cerca de 76 mil associados do Esquadrão, mais de 30 mil possuem a modalidade que permite acesso ao estádio. Atualmente, o clube disponibiliza o acesso garantido à Fonte Nova, mas o tricolor anunciou a implementação de um check-in pago que terá início nas próximas partidas.