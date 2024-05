SAIBA MAIS

Netshoes promove corrida inédita em Salvador em junho

Prova terá distâncias de 3, 5 e 10km e uma Corrida Kids de 50 a 400m

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 10:53

Corrida será em Salvador Crédito: Divulgação

A Netshoes vai realizar uma edição inédita da Netshoes Run no Nordeste. Em 2 de junho, Salvador será a sede do evento, que tem a expectativa de participação de mais de três mil atletas. O objetivo é percorrer trechos da orla da capital baiana, pelas praias de Jaguaribe, Corsário e dos Artistas, nas distâncias de 5km e 10km de corrida, 3km de caminhada e Corrida Kids de 50 a 400m.

A largada será na Praça de Piatã, a partir das 6h, e a entrega dos kits ocorrerá nos dias 31 de maio e 1º de junho. A ação é em parceria com o Shopping Itaigara.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial. O lote de abertura se esgotou rapidamente e os valores atualizados estão a partir de R$ 109,90 (mais taxas). O kit premium, mais completo, é composto por camiseta, sacochila, número de peito, viseira, meia, manguito e corta vento. Todos os atletas garantidos no evento participam de ativações exclusivas previstas para os dias que antecedem a corrida.

O gerente de Marketing do Shopping Itaigara, Gilson da Hora, celebrou a parceria. “A Netshoes está fazendo história em Salvador, com esse evento inédito no Nordeste, e estamos muito felizes com essa parceria. O empreendimento apoia ações que promovam a prática esportiva em favor da saúde e bem-estar de nossos clientes”, afirmou. A corrida já aconteceu em três cidades brasileiras: São Paulo, Franca e Florianópolis, onde reuniu cerca de 7 mil corredores.

Corrida Kids

Além das corridas de 5km e 10km e a caminhada de 3km, o evento também vai contar com uma Corrida Kids. A modalidade é exclusiva para crianças de 4 a 14 anos, com percursos de 50 a 400 metros, conforme a faixa etária. Além da corrida, os pequenos terão um espaço reservado para recreação e muitos brindes na arena temática, montada na Praia de Piatã.

Serviço

Quando: 02 de junho de 2024 (domingo)

Onde: Praça de Piatã, em Salvador

Horários de largada:

5 e 10km - 06h

Caminhada 3km - 7h

Corrida infantil, a partir das 9h30 - 50 a 400m (de acordo com a faixa etária)

Obs.: A largada será realizada com a divisão por pace, conforme o participante informou no momento que se inscreveu, segue as informações abaixo:

ROSA - ritmo abaixo de 04'50" min/km

AZUL - ritmo de 04'51" até 05'50" min/km

LARANJA - ritmo de 05'51" até 06'50" min/km

VERDE - ritmo acima de 06'50" min/km

Categorias

A NETSHOES RUN será disputada nas categorias:

3KM - 5KM - 10KM - CORRIDA INFANTIL