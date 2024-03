475 ANOS

Shows, exposições e corrida: confira todos os detalhes da programação do aniversário de Salvador

Trio de Xanddy Harmonia abre comemorações neste sábado (16), em Paripe

Publicado em 15 de março de 2024 às 05:30

Larissa Luz, Seu Jorge e Carlinhos Brown farão encerramento do Festival da Cidade Crédito: Divulgação

A cidade de Salvador ganhará uma celebração de peso no seu aniversário de 475 anos. A data mesmo é no dia 29 de março, mas a Prefeitura lançou, na quinta-feira (14), uma programação cultural que começará no sábado (16) e se estenderá até o dia 7 de abril. Shows, exposições e atividades esportivas vão movimentar diversos pontos da capital baiana durante o período. Quem dá a largada para a festa é Xanddy Harmonia, que vai se apresentar em um trio elétrico na Praça João Martins, em Paripe, a partir das 18 horas.

Também neste sábado (16), a partir das 19 horas, Sylvia Patrícia, Sandra de Sá e Ópera Buffa se apresentarão no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. No domingo (17), será a vez de Alexandre Leão, Pedro Pondé e Tiri agitarem o Rio Vermelho, a partir das 17 horas. Todas as apresentações são gratuitas.

Pelo segundo ano consecutivo, o encerramento do Festival da Cidade será transmitido ao vivo pela Rede Globo. Carlinhos Brown, Larissa Luz e Seu Jorge se juntarão para um show especial na Praça Maria Felipa (antiga Praça Cairu), no Comércio.

“A nossa cidade é a única do país a ter seu aniversário transmitido pela televisão para todo o Brasil. Ano passado fizemos um show com Caetano, Gil, Ivete e Luedji. Neste ano, a nossa programação celebra a cultura negra de Salvador”, falou Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador. A apresentação acontecerá no sábado (6), no final da tarde. Luedji Luna e Banda Didá serão as atrações convidadas.

“Vamos fazer a melhor e maior comemoração de toda a história dessa cidade. Este ano, Salvador completa 475 anos de fundação e, diante de tantas entregas e atividades culturais, teremos um mês de programação”, disse o prefeito Bruno Reis, durante o anúncio. Além da programação cultural,a prefeitura divulgou um calendário com 31 ações e investimento de cerca de R$800 milhões que serão realizadas no período.

A programação do aniversário de Salvador contará com artistas locais que se apresentarão no Centro Histórico da capital. A Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, será o cenário dos shows, na sexta-feira (22) e no sábado (23). Márcia Castro fará a gravação do projeto audiovisual Roda de Samba Reggae, na sexta, e Nêssa se apresentará no sábado. Ambas apresentações acontecerão às 16h30.

No sábado (23) e domingo (24), a Praça Campo Grande receberá as orquestras da Câmara de Salvador, Zeca Freitas e Paulo Primo, a partir das 17 horas, e Roberta Campos. O cantor Lincoln se apresenta no dia 23, a partir das 18 horas, na Boca do Rio. A Banda Jammil apresenta o projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, no domingo (24), a partir das 17h30. O show acontece na Ponta do Humaitá.

“O conceito desse festival é ativar a economia criativa da cidade usando as expressões da nossa cultura, gastronomia e esportes [...] Ofereceremos aos soteropolitanos muitas opções de lazer e entretenimento, levando cultura de forma bastante democrática”, afirma Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Competições esportivas também farão parte da comemoração de Salvador. No domingo (17), a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) promove a Corrida da Mulher, às 7 horas, Farol da Barra. Os ingressos esgotaram.