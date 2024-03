VEJA DETALHES

Show de 10 horas de Bell Marques em Salvador é adiado; confira nova data

O show de 10 horas que Bell Marques iria fazer na comemoração do aniversário de 475 anos de Salvador foi adiado. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis durante o lançamento da programação do Festival da Cidade, na manhã desta quinta-feira (14). A apresentação foi adiada para o dia 6 de julho (sábado) e será aberta ao público.

Bruno Reis disse que a mudança de data foi um pedido do próprio cantor, que está de férias. Inicialmente foi divulgado que o show aconteceria no circuito Ondina-Barra. Dessa vez, o prefeito não detalhou se o local permanecerá o mesmo

“Diante da dificuldade para mobilizar, no dia 7 de abril, muitos artistas estão de férias neste período de baixa estação. Estamos anunciando, em primeira mão, que o show do dia 7 de abril, as 10 horas de Bell, foi transferido para 6 de julho”, disse Bruno Reis.

“Bell vai fazer o grande show com trio elétrico, palco e presença de artistas nacionais e do nosso estado que ele vai convidar. Foi um pedido dele para que nós pudéssemos transferir para outra data”, completou. O artista completa 72 anos neste ano.

No lugar do show de Bell, a Prefeitura anunciou o show conjunto de Carlinhos Brown, Larissa Luz (convida Luedji Luna e Didá) e Seu Jorge, no dia 6 de abril (sábado), Praça Maria Felipa (antiga Praça Cairu, no Comércio). Confira a programação completa da programação do aniversário de Salvador aqui.