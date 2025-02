TROCA ENTRE AMIGOS

Neymar diz ter sido 'professor' de Messi em cobranças de pênaltis

Craque também falou de proposta que recebeu de Pep Guardiola

Neymar e Lionel Messi, grandes amigos desde os tempos em que jogaram juntos no Barcelona, compartilharam mais do que apenas momentos em campo. Em participação no podcast Podpah na última quinta-feira, o atacante brasileiro revelou que foi responsável por ajudar o craque argentino a aprimorar suas cobranças de pênaltis durante o período em que atuaram juntos no Paris Saint-Germain (PSG). Segundo Neymar, os ensinamentos foram decisivos para Messi na Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina conquistou o título após 36 anos.

>