PAROU TUDO

Neymar renova CNH em São Paulo e causa alvoroço em shopping

Atacante foi cercado por fãs em centro comercial

Estadão

Publicado em 14 de junho de 2024 às 17:01

Neymar foi "escoltado" pelos parças em shopping de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagramneymar

Neymar tem aproveitado no Brasil os dias de férias após o fim da temporada 2023/24 no futebol da Arábia Saudita. O atleta esteve no Rio de Janeiro na quinta-feira e, nesta sexta, já era motivo de alvoroço em um shopping de São Vicente, no litoral de São Paulo.

O atacante explicou em seu perfil no Instagram que precisou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no País, e agendou atendimento em uma unidade do Poupatempo, que fica na cidade, nesta sexta-feira. Não demorou para o jogador ser cercado por fãs.

Neymar renovando sua CNH em um shopping de São Vicente, em São Paulo.



? Reprodução pic.twitter.com/GXpQlq7mna — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) June 14, 2024

Neymar assistiu ao jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã na quinta-feira, partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atleta do Al-Hilal afirmou à FlaTV que tem o desejo de defender no futuro a camisa do rubro-negro carioca e que o clube é seu "segundo time do coração", atrás do Santos.