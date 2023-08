Neymar tem reunião e pede para sair do PSG imediatamente

Neymar em amistoso do PSG contra o Jeonbuk Hyundai. Crédito: C.Gavelle e J.Scussel/PSG

A era Neymar no Paris Saint-Germain parece estar com os dias contados. Segundo o jornal L'Équipe, o atacante quer deixar o clube imediatamente, ainda nesta janela de transferências. O astro, inclusive, já teria comunicado à diretoria sobre o desejo de atuar por outro time no próximo mês.



De acordo com o veículo, a notícia teria sido dada pelo camisa 10 no último domingo (6), durante uma reunião com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Neymar estaria "determinado" a retornar ao Barcelona, equipe que deixou há seis anos para atuar na equipe de Paris. Vale lembrar que o clube catalão acaba de vender Dembelé para o próprio time francês.

No último fim de semana, o brasileiro e seu pai publicaram nas redes sociais fotos com o empresário israelense Pini Zahavi, que conduziu a negociação que o levou do Barcelona ao PSG, em 2017. O influente agente foi peça importante da maior transferência da história do futebol.

"Dois dias depois de pisar em solo francês, Neymar reuniu sua família e seu empresário, Pini Zahavi, em sua mansão. Todos chegaram ao acordo que a página do PSG precisa ser virada, de uma vez por todas", escreveu o L'Équipe.

Ainda segundo o jornal, Neymar ainda estaria "traumatizado" com os protestos de maio deste ano, quando centenas de ultras se reuniram na porta de sua casa pedindo a saída do jogador. Por causa do episódio, ele foi à alta cúpula do PSG e solicitou que seja negociado o mais rápido possível.

"O episódio dos ultras traumatizou Neymar. Além disso, ele acredita que o clube não protege seus jogadores de forma suficiente dos problemas externos. Ele se sente exposto de uma forma que nunca ocorreu quando ele estava no Barcelona", publicou o veículo.