"Ninguém segura mais a gente", diz Ivete Sangalo ao animar torcida do Vitória na Barra

"Subiu para a Série A. Ninguém segura mais a gente", brincou Ivete Sangalo ao animar a torcida do Vitória que compareceu em peso ao Farol da Barra neste domingo (19) para comemorar o título de campeão do Brasileirão Série B e o acesso do Esporte Clube Vitória à Série A.



Ivete Sangalo se juntou a Oh Polêmico para cantar o hit 'Pitbull Enraivado', que embalou a torcida durante os jogos do campeonato.