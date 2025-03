COMEMORAÇÃO

'O Bahia broca': Banda lança música em homenagem ao retorno do Esquadrão à Libertadores

A banda Vitrolab lançou o single em homenagem ao clube após a classificação da última quinta-feira (13)

Marina Branco

Publicado em 14 de março de 2025 às 12:00

O Bahia Broca, single da Vitrolab Crédito: Divulgação I Vitrolab

O Bahia voltou à elite do futebol sul-americano depois de 35 anos, conquistando a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América em cima do Boston River na última quinta-feira (13) e animando a torcida tricolor como nunca. Dentro dela, estão inclusive artistas, felizes com o sucesso da equipe e dedicados a entregar o carinho ao Esquadrão.>

Assim, o Bahia recebeu uma música de presente da banda baiana Vitrolab, que lançou um single para comemorar a volta à Libertadores. Homenageando o tricolor, foi lançada a música "O Bahia Broca", escrita por Marcelo Costa, Guga Barbosa e Edmundo Carôso.>

A produção é um pagode com beats eletrônicos, percussão e guitarras elétricas, e já foi escutada pelo time do Bahia. Em retribuição, o clube postou um trecho do clipe em seu perfil oficial, no modo de colaboração com a banda: "Tem música nova para embalar a nação tricolor".>

A inspiração para a canção veio de compositores famosos da Música Popular Brasileira, como Chico Buarque, Moraes Moreira e Gilberto Gil, todos com músicas sobre futebol em suas discografias.>

"A canção vem para coroar a boa fase do Bahia. O single incorpora um grito que já é clássico da torcida tricolor: 'BROCAMOS!', e esse momento histórico pede uma trilha sonora à altura", destaca Guga Barbosa, líder do grupo junto ao irmão Marcelo Costa.>

"A música é um neopagode que vem tomando conta da nova música popular brasileira. É o clássico e o moderno se unindo para reinventar texturas e sonoridades", completa Marcelo. >

A Vitrolab

Nada recente, a banda completou dez anos de carreira no ano passado, e já fez até mesmo turnê internacional com shows em Portugal e na Espanha. A ideia da banda é manter viva a música pop baiana, tanto no cenário nacional quanto europeu.>

Juntos, os músicos da Vitrolab já se apresentaram nos festivais Coma em Brasília, Dosol em Natal, Tum em Florianópolis, Formemus em Vitória, FIMS em Curitiba, Mimo em Portugal e Favela Cult na Espanha, além de passar por cidades como Recife, Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo.>

Apesar dos shows em diversos lugares, o grupo manteve as raízes de Salvador, onde nasceu em 2014, e torna essa baianidade o núcleo de suas letras identitárias e multiculturais. As principais influências que levam em sua música vem desde os movimentos de Tropicália e Maguebeat, até bandas atuais como BaianaSystem, ÀTTØØXXÁ e Afrocidade.>