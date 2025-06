COPA DO NORDESTE

Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 5ª rodada da Copa do Brasil, a partida será disputada no Estádio Batistão, em Aracaju, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 15:00

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Fabio Souza/CBF

Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju (SE), em jogo atrasado da 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Confiança x Bahia ao vivo

A partida entre Confiança e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere (streaming). >

Confiança

O Confiança é o 5º colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com sete pontos conquistados em duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe sergipana chega embalada após a goleada por 4 a 1 sobre o Brusque, pela Série C, no último domingo (1º). O técnico Luizinho Vieira deve repetir boa parte do time que venceu na rodada passada. >

Bahia

Líder invicto do Grupo B com 13 pontos, o Bahia tenta manter o bom desempenho na Copa do Nordeste. A equipe vem de um fim de semana movimentado: venceu o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, mas foi eliminada da Libertadores ao perder para o Internacional pelo mesmo placar. Agora, disputa a Copa Sul-Americana. Apesar do desgaste, Rogério Ceni deve escalar um time forte para manter a liderança do grupo. >

Prováveis escalações de Confiança x Bahia

Confiança: Felipe; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Geovane e Vitinho; Ronald Camarão, Thiago Santos e Breyner Camilo. Técnico: Luizinho Vieira>

Bahia: Danilo Fernandes, Kauã Davi, Fredi, Gerald e Zé Guilherme; Sidney, Jota, David Martins e Vitinho; Tiago e Ruan Pablo. Técnico: Leonardo Galbez. >

Ficha do Jogo

Jogo: Confiança x Bahia >

Campeonato: Copa do Nordeste 2025>

Rodada: 5ª (jogo atrasado)>

Data: Quarta-feira, 4 de junho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio Batistão, Aracaju – SE>