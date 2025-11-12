Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oscar se pronuncia pela 1ª vez após sofrer problema cardíaco: 'Vai ficar tudo bem'

O jogador ainda não teve alta do hospital, mas permanece estável

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:19

Oscar
Oscar Crédito: Reprodução

O meia Oscar, do São Paulo, escreveu uma mensagem nas redes sociais depois de apresentar alterações cardíacas em exames realizados na última terça-feira, 11. O atleta passou a noite na UTI do Einstein Hospital Israelita.

Os exames feitos por Oscar no clube já eram prevendo a temporada de 2026. O meia, porém, passou mal e chegou a desmaiar. Nas redes sociais, o jogador postou uma mensagem de otimismo. "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", afirmou Oscar nos stories do Instagram.

Oscar cogita aposentadoria

Oscar por Reprodução
Oscar por Divulgação
Oscar por Divulgação
Oscar por Rubens Chiri/saopaulofc
Oscar com jogadores da seleção por Reprodução
1 de 5
Oscar por Reprodução

O jogador ainda não teve alta do hospital, mas permanece estável. Existe a expectativa de que o São Paulo atualize o quadro de saúde do atleta ao longo desta quarta-feira. Oscar cogita a aposentadoria do futebol depois do problema cardíaco apresentado. Ele possui contrato com a equipe paulista até a temporada de 2027. O diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, falou sobre a situação do atleta.

LEIA MAIS

Confira quais serão as punições da CBF para os clubes que descumprirem o fair play financeiro

Melhoria na arbitragem? Comissão do Senado aprova Lei de profissionalização de árbitros

Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra

Relembre as cinco maiores polêmicas de arbitragem no futebol brasileiro

Com alterações cardíacas, ex-jogador da Seleção desmaia em exame e pode se aposentar

"Neste momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente após o sorteio do Paulistão 2026 na terça.

"Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", concluiu.

Desde que retornou ao clube do Morumbi no início desta temporada de 2025, Oscar realizou 21 partidas e fez dois gols pelo time tricolor.

Mais recentes

Imagem - Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras
Imagem - Confira quais serão as punições da CBF para os clubes que descumprirem o fair play financeiro

Confira quais serão as punições da CBF para os clubes que descumprirem o fair play financeiro
Imagem - Melhoria na arbitragem? Comissão do Senado aprova Lei de profissionalização de árbitros

Melhoria na arbitragem? Comissão do Senado aprova Lei de profissionalização de árbitros

MAIS LIDAS

Imagem - Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador
01

Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)
02

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
03

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador
04

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador