FORA DE AÇÃO

Pablo Maia passa por cirurgia e desfalca o São Paulo contra o Vitória

Meia se machucou no clássico contra o Palmeiras

Estadão

Publicado em 1 de maio de 2024 às 19:50

Pablo Maia passou por cirurgia e vai desfalcar o São Paulo Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O volante Pablo Maia, do São Paulo, foi submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O clube divulgou que o procedimento foi bem sucedido e que o jogador vai iniciar o processo de recuperação nos próximos dias.

O meia sofreu a contusão no último treinamento antes do clássico contra o Palmeiras, disputado na segunda, e o São Paulo não divulgou a previsão de retorno. Além dos jogos do time na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores, Pablo Maia vai perder a chance de defender a seleção brasileira na Copa América, que acontece de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.

Aos 22 anos, o volante foi convocado pela primeira vez para a seleção neste ano. Dorival Júnior, que dirigiu o jogador no ano passado no São Paulo, o chamou para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, em março, na Europa. Ele foi reserva e chegou a entrar no lugar de Vinícius Júnior no jogo de Wembley, mas muito no final do confronto. Antes da cirurgia, o jogador usou as redes sociais e falou em voltar "o mais rápido possível" e "mais forte e guerreiro".

Com lesão ligamentar no tornozelo direito, o lateral-esquerdo Wellington está em tratamento fisioterápico e também desfalca o São Paulo nesta quinta-feira. O time inicia sua defesa de título da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, em Belém, no jogo de ida da terceira fase da competição.

Além de Pablo Maia e Wellington, também estão no departamento médico do clube Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato. O São Paulo fará seus próximos três jogos longe do Morumbi e terá o desgaste dos deslocamentos.