Pagod’art faz show antes da final da Copa do Nordeste na Fonte Nova

Show de Flavinho acontece no setor Norte do estádio antes da partida entre Bahia e Confiança

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:55

Pagod’art
Pagod’art Crédito: Erick Araújo/Divulgação

A final da Copa do Nordeste 2025 entre Bahia e Confiança terá clima de festa já antes do apito inicial. O grupo Pagod’art, liderado pelo cantor Flavinho, vai se apresentar neste sábado (6) no setor Norte da Arena Fonte Nova.

Tricolor declarado, Flavinho é presença frequente em jogos do clube e já embalou torcedores em outras ocasiões. Desta vez, promete transformar o pré-jogo em um aquecimento à altura da decisão. O repertório inclui clássicos da banda e músicas mais recentes, como “É Diferente” e “Empoderada”, que vêm ganhando espaço em playlists e rádios.

Na semana seguinte, a banda realiza a primeira edição do Ensaio do Pagod’art no Clube Espanhol, em Salvador, no domingo (14).

Em campo, o Bahia vai em busca do inédito pentacampeonato da Copa do Nordeste diante do Confiança. O tricolor baiano construiu boa vantagem para decisão, vencendo a partida de ida por 4 a 1. 

