FUTEBOL

Palmeiras define a relação de inscritos para a disputa da Libertadores

O clube ainda aguarda a rescisão do atleta do Novorizontino. Por enquanto, Rômulo está na lista provisória. Caso seja inscrito em definitivo no prazo, até segunda-feira, ele ficará à disposição de Abel Ferreira para a estreia na competição continental. O Palmeiras visita o San Lorenzo (ARG) na quarta-feira, dia 3.

Por sua vez, o primeiro jogo do Palmeiras em casa está marcado para o dia 11 de abril, diante do Liverpool (URU). O local ainda não foi confirmado, mas o Allianz Parque deve ser o palco do duelo após o fim da reforma no gramado. O Grupo F da Libertadores ainda tem o Independiente del Valle (EQU).