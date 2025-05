COPA DO BRASIL

Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta terceira fase da Copa do Brasil, a partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Confira onde assistir, horário, escalações prováveis e a situação de cada equipe. >

Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo

Palmeiras

O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão, e joga por um empate ou nova vitória para garantir a vaga nas oitavas de final. A equipe chega embalada pela vitória fora de casa contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, que a manteve na liderança isolada do Brasileirão, com 22 pontos. Bruno Rodrigues segue fora, em fase final de recuperação, e Paulinho ainda é dúvida.>