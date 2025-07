COPA AMÉRICA

Paraguai x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válda pela 4ª rodada do Grupo B, a partida será disputada no Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, às 21h

Paraguai e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h (de Brasília), no Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa América Feminina. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Paraguai x Brasil ao vivo

Paraguai

A seleção paraguaia ocupa a quarta colocação do Grupo B, com três pontos conquistados. Estreou com goleada sobre a Bolívia por 4 a 0, mas foi derrotada pela Colômbia por 4 a 1 na rodada seguinte. A equipe comandada pelo brasileiro Fabio Funkumoto deve adotar uma postura defensiva contra o Brasil e apostar nos contra-ataques. Um empate já seria considerado um bom resultado para o Paraguai nesta fase da competição. >