DOIS MEMPHIS

'Parece mais comigo do que eu mesmo', brinca holandês do Corinthians após conhecer sósia brasileiro

Memphis Depay e Regis Jacob já haviam 'interagido' durante o jogo entre Corinthians e Fortaleza, pelas quartas de final da Sul-Americana

O atacante holandês Memphis Depay teve uma surpresa ao conhecer o brasileiro Regis Jacob, sósia do jogador. O encontro foi gravado e os vídeos do momento foram divulgados nas redes sociais de ambos. Na publicação do atleta do Corinthians, Memphis brincou com a comparação entre os dois.

"Parece mais comigo do que eu mesmo", disse o jogador holandês. No vídeo publicado na conta de Depay, os dois aparecem conversando até que o brasileiro mostra a tatuagem de leão que possui nas costas. O desenho é parecido com o que está marcado no corpo do jogador, que tira a camisa para posarem com os dedos indicadores nos ouvidos, comemoração característica de Memphis.