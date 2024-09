PROBLEMA

Pedro rompe ligamento do joelho em treino da Seleção e está fora do restante da temporada

Jogador do Flamengo foi cortado do Brasil e não enfrenta o Bahia na Copa do Brasil

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 19:21

Pedro rompeu o ligamento do joelho durante treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira terá um desfalque importante para os jogos contra Equador e Paraguai, pela eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (4), o atacante Pedro rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante treino no CT do Caju e não atuará mais na temporada.

Além de ser cortado da Seleção, ele está fora do restante da temporada do Flamengo. Com isso, o jogador não enfrentará o Bahia, no dia 12 de setembro, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação", diz o comunicado da CBF.

Sem Pedro, Endrick, do Real Madrid, deve herdar a vaga de titular da Seleção. Nesta sexta-feira (6), o time brasileiro encara o Equador, às 22h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 10 de setembro, o adversário será o Paraguai, em Assunção.